Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

12.07.2022 13:11
Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün önce taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 gün önce taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Turgutreis-Bodrum kara yolunda karşıya geçmeye çalışırken taksinin çarpması sonucu ağır yaralanarak özel bir hastaneye kaldırılan Arda Karakurt (15) yaşama tutunamadı.

Ali K'nin kullandığı 48 T 7176 plakalı ticari taksi, 9 Temmuz'da Karakurt'a çarpmış, ağır yaralanan çocuk sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da taksinin çarptığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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