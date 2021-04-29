BODRUM'DA TAM KAPANMA ÖNCESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUNLUK - Son Dakika

BODRUM'DA TAM KAPANMA ÖNCESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUNLUK

29.04.2021 17:33

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 17 gün sürecek tam kapanma öncesi kentin sokak ve caddeleri ile sahil kıyılarında insan yoğunluğu görüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 17 gün sürecek tam kapanma öncesi kentin sokak ve caddeleri ile sahil kıyılarında insan yoğunluğu görüldü. Öte yandan bu süreçte evinin tadilatını yapmak isteyen birçok kişi, yapı marketlerin önünde kuyruk oluşturdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 gün sürecek tam kapanma öncesi, Bodrum'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu görüldü. Hava sıcaklığının 26 dereceyi aştığı kentte, kapanma öncesi vatandaşlar sahil kıyılarına da gitti. Temiz hava alıp stres atan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

YAPI MARKETLERDE YOĞUNLUK

Birçok vatandaş ise mutfak alışverişi gibi çeşitli ihtiyaçlarını almak amacıyla marketlerin yolunu tuttu. Öte yandan yapı marketlerde de yoğunluk göze çarptı. Evde zaman geçirecek vatandaşlar, bu zamanı değerlendirip tadilat gerçekleştirmek için yapı marketlerde de yoğunluk oluşturdu.

BODRUM'DA TAM KAPANMA ÖNCESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUNLUK
BODRUM'DA TAM KAPANMA ÖNCESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUNLUK
BODRUM'DA TAM KAPANMA ÖNCESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUNLUK
BODRUM'DA TAM KAPANMA ÖNCESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUNLUK

Koronavirüs, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA TAM KAPANMA ÖNCESİ CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUNLUK - Son Dakika


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