Bodrum'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk; yapı marketlere akın ettiler (2) - Son Dakika

Muğla 'nın Bodrum ilçesi, 17 gün sürecek 'tam kapanmaya' az bir zaman kala metropol şehirlerden göç almayı sürdürdü. İlçenin giriş çıkışında araçlar yoğunluk oluşturdu. Bodrumlular, trafik sorunu ve kalabalığı nedeniyle Bodrum'u küçük İstanbul 'a benzetti.

Ankara Barosu, tam kapanmada alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı

Rusya'da aşı olan 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurta verilecek

Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı!

Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı

Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı

Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı

Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor