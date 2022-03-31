Bodrum'da tamir edilen 10 bilgisayar liseye bağışlandı - Son Dakika
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Bodrum'da tamir edilen 10 bilgisayar liseye bağışlandı

31.03.2022 17:44
Bodrum'da tamir edilen 10 bilgisayar liseye bağışlandı

Bodrum ilçesinde atıl ve arızalı durumdaki 10 bilgisayar ve ekipmanı tamir edilerek liseye bağışlandı.

Bodrum ilçesinde atıl ve arızalı durumdaki 10 bilgisayar ve ekipmanı tamir edilerek liseye bağışlandı.

Bodrum Belediyesi, Yanındayım Derneği ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği (EAGD) iş birliğinde gerçekleştirilen "Geleceğe Destek Ol" projesi kapsamında toplanan elektronik malzemeler, dernek tarafından tamirleri gerçekleştirilerek Bodrum Anadolu Lisesine teslim edildi.

Bilgisayarların öğrencilerin derslerine ve sınavlarına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, ilçede resmi kurumlar ve ortak paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Çevremizi, doğamızı artık daha fazla kirletme lüksümüz yok." diyen Aras, "Atıklarımızın, tükettiklerimizin ayrıştırılarak tekrar dönüşüme girmesi için daha fazla çalışmalıyız. Değerlendirilen her atık doğamız için bir kazanım olacaktır." dedi.

Yanındayım Derneği Başkan Yardımcısı Nazan Develi de elektronik atıkların geri dönüşümü projesiyle ilk aşamada 10 bilgisayar elde ettiklerini ifade etti.

Bodrum Anadolu Lisesi Okul Müdiresi Berrin İpek de emeği geçenlere öğrenciler ve öğretmenler adına teşekkür etti.

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Bilgisayar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da tamir edilen 10 bilgisayar liseye bağışlandı - Son Dakika


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