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BODRUM'DA TAN TAŞÇI SAHNE ALDI - Son Dakika

BODRUM'DA TAN TAŞÇI SAHNE ALDI

29.12.2021 11:14
BODRUM'DA TAN TAŞÇI SAHNE ALDI

BODRUM Belediyesi'nin bu yıl ilk kez, 'Yılbaşı Partisi' adıyla başlattığı yılbaşı kutlama etkinlikleri devam ediyor.

BODRUM Belediyesi'nin bu yıl ilk kez, 'Yılbaşı Partisi' adıyla başlattığı yılbaşı kutlama etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda, şarkıcı ve söz yazarı Tan Taşçı kent meydanında sahne aldı. Sevilen parçalarını okuyan Taşçı'ya hayranları coşkuyla eşlik etti.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Yılbaşı Partisi' kapsamında şarkıcı ve söz yazarı Tan Taşçı kent meydanında sahne aldı. Ünlü şarkıcı sevilen parçalarını okurken, meydanı dolduran hayranları kendisine coşkuyla eşlik etti. Taşçı, yaklaşık 3 saat sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tan Taşçı, '2022'de bu güzel atmosferleri ve beraber yaşadığımız ortamları daha çok görmek istiyorum. Yalnızlaştıkça zorluklarımızı belki daha zor aşıyoruz ama böyle güzel buluşmalar herkese iyi geliyor herkesin yüzü gülüyor. Ben 2022'de birbirimize daha çok ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Sahneye rekor kırmak için çıkmıyorum, son 3-4 konserde rekor kırdığımızı anladık. İşimi aşkla yapıyorum. Rakamlarla çok ilgilenmiyorum dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, 'Bodrum Belediyesi olarak bu yıl ilk defa 14 gün boyunca 3 alanda yılbaşı partisi düzenliyoruz. Bugün kent meydanında Tan Taşçı konseri var, katılım çok yüksek. Yılbaşı gecesi Sertab Erener konseri olacak. 14 günlük partilerimize Kültür ve Turizm Bakanlığımız ciddi bir destek sağladı. Müze müdürlüğümüz vasıtasıyla Bodrum Kalesi yılbaşı akşamı kıpkırmızı aydınlatılacak ve kale üzerinden 2022 tane Türk bayrağını simgeleyen balonlarımızı salacağız. Biz şimdiden herkesi yılbaşı akşamı için Bodrum'a davet ediyoruz diye konuştu.

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Tan Taşçı, Yılbaşı, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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