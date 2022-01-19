Bodrum'da tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Gölköy Mahallesi'nde evinin önünde bulunan Zeynep Ö'nün yanına yaklaşan Y.T. kalacak yeri olmadığını belirterek yardım istedi.

Y.T'nin hal, hareket ve vücudundaki yaralardan şüphelenen Zeynep Ö, yardım teklifini "taksi çağırın" diyerek geri çevirdi.

Duruma sinirlenen şüpheli, Zeynep Ö'ye bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, yardım çığlığını duyan vatandaşlar ve o sırada eve gelen eşi tarafından kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, çalarak kaçmaya çalıştığı iddia edilen bir otomobille jandarma ekiplerince yakalandı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Zeynep Ö, gazetecilere, yaşadıklarının şaşkınlığını hala üzerinden atamadığını söyledi.

O anlarda çok korktuğunu ifade eden Zeynep Ö, "Şüpheli 'beni Allah gönderdi, beni İsa ve Musa gönderdi, senin bana yardım etmen lazım, yoksa kötü olur' diye sayıklıyordu. İyi olmadığını da zaten ilk gördüğümde anlamıştım. Ayakları da kan içerisindeydi. Bıçağı boğazıma dayadı, 'öldürmem lazım' dedi. Bıçağını tuttum parmaklarımın arasına girdi. Vücudumda 20'ye yakın bıçak darbesi var. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." diye konuştu.

Öte yandan şüphelinin saldırıdan önce hafif ticari araçla bir benzin istasyonuna girdiği ve valizlerini alarak kadının yaşadığı eve doğru ilerlediği bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.