Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Tarım Arazileri Sular Altında

Bodrum'da Tarım Arazileri Sular Altında

1 saat önce

BODRUM'da sel felaketi nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Bodrum'da Tarım Arazileri Sular Altında, System.String[]
BODRUM'da sel felaketi nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.

İlçede dün gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası ilçenin tarım deposu olarak bilinen Karaova bölgesinde tarlalar sular altında kaldı. Bazı tarlalarda su yüksekliği 1 metreye kadar ulaştı. Arazide bulunan bazı ev ve depolar da su altında kaldı. Sağanak yağış sonrası Mumcular Barajı'ndaki su miktarı da son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bahçesindeki evi ve eşyaları sular altında kalan Ahmet Alakuş, "Bahçemde çapa makinesi ve jeneratör vardı. Tarım için gerekli olan her şey vardı. Hepsi sular altında kalmış. İlk kez böyle bir şey gördüm" dedi.

Sel sularına kapılan otomobilde elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik'in (23) yaşamını yitirdiği ilçede, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:42 Kaynak: DHA

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