Tartışmada kan aktı! Avukat ve emekli icra memuru kafalarından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Tartışmada kan aktı! Avukat ve emekli icra memuru kafalarından vurularak öldürüldü

Son Güncelleme: 21.09.2023 21:23

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Turgutreis Mahallesi'nde aynı araçta bulunan üç kişi arasında çıkan tartışma sonucu G.A tarafından silahla ateş edildi. Avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar hayatını kaybetti. Şüpheli G.A, jandarmaya teslim oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışma sonucu 2 kişi silahla vurularak öldürüldü. Tartışma sonucunda avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar hayatını kaybetti. Şüpheli G.A. jandarmaya teslim oldu.

Bodrum'da kanlı infaz! Avukat ve emekli icra müdürü başlarından vurularak öldürüldü

ÖNDE OTURAN 2 KİŞİNİN BAŞINA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Alınan bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, aynı araçta olduğu belirtilen üç kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Otomobilin arka kısmında oturan G.A, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın başına silahla ateş etti.

Bodrum'da kanlı infaz! Avukat ve emekli icra müdürü başlarından vurularak öldürüldü

ŞÜPHELİ JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDU

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çam ve Çavdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli G.A'nın ise jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.

Bodrum'da kanlı infaz! Avukat ve emekli icra müdürü başlarından vurularak öldürüldü
Kaynak: AA

İcra Müdürü, Bodrum, Muğla, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışmada kan aktı! Avukat ve emekli icra memuru kafalarından vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartışmada kan aktı! Avukat ve emekli icra memuru kafalarından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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