Tartışmada kan aktı! Avukat ve emekli icra memuru kafalarından vurularak öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışma sonucu 2 kişi silahla vurularak öldürüldü. Tartışma sonucunda avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar hayatını kaybetti. Şüpheli G.A. jandarmaya teslim oldu.

ÖNDE OTURAN 2 KİŞİNİN BAŞINA SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Alınan bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, aynı araçta olduğu belirtilen üç kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Otomobilin arka kısmında oturan G.A, öndeki avukat Erdal Çam ve emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar'ın başına silahla ateş etti.

ŞÜPHELİ JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDU

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çam ve Çavdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli G.A'nın ise jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi.