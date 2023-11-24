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16 yaşındaki çocuk, annesini boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

16 yaşındaki çocuk, annesini boğazını keserek öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Figen Bezmez, oğlu tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası oğlu gözaltına alındı.

24.11.2023 - 21:36,  Güncelleme: 00:43
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Figen Bezmez (47), çıkan tartışmada oğlu D.D. (16), tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez, iddiaya göre ayrıldığı eşinden olan oğlu D.D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. Figen Bezmez içeri girdikten sonra oğlu D.D. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla annesine saldırdı.

DIŞARI ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Figen Bezmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. D.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Bezmez'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki çocuk, annesini boğazını keserek öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki çocuk, annesini boğazını keserek öldürdü - Son Dakika
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