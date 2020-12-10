Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

10.12.2020 15:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

Yahşi Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Vedat D'yi (38) meyve bıçağıyla defalarca bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.D'nin (38), emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde kocasının kendisi ve çocuklarına şiddet uyguladığını, olay günü de tartıştıklarını öne sürdüğü, kavgada bıçakla yaralanan eşinin hayatını kaybetmesinden pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Ş.D, Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki evlerinde tartıştığı kocası Vedat D'yi meyve bıçağıyla yaralamış, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Ş.D. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Bodrum, Muğla, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika


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