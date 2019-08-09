Son Dakika Haberleri: Bodrum'da tatilci kadınlar kavga etti
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Bodrum'da tatilci kadınlar kavga etti

36 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki kadın tatilci grubu arasında çıkan taş, sopa ve şişelerin havada uçuştuğu kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bodrum'da tatilci kadınlar kavga etti, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki kadın tatilci grubu arasında çıkan taş, sopa ve şişelerin havada uçuştuğu kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İki grubun birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği olayda 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün öğlen saatlerinde, Gümbet Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın tatilci grubu arasında, görgü tanıklarının ifadesine göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların birbirlerine hakaretlerde bulunup, küfür etmeleri nedeniyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeli tokatlı kavgada bir süre sonra taş, sopa ve şişeler kullanıldı. Atılan taş, sopa ve şişeler nedeniyle bir marketin camı kırılırken, çevredekiler kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Sonlandırılamayan kavgada, taraflardan birinin karşı grubun kaldığı otele girmeye çalışmasıyla olay daha da büyüdü. Öfkeli grup, otel görevlileri ve çevredekilerin ?içeri girmelerine engel olması üzerine ellerindeki cam şişeleri rastgele fırlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadınları sakinleştirmeye çalıştı. Tatilci kadınların polislere de karşı koyduğu olay güçlükle yatıştırıldı. Polis, kadınlardan 5'ini gözaltına aldı.
Kavga, çevredeki bir kişinin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:37 Kaynak: DHA
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