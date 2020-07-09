Bodrum'da tatilciler "arabada ve teknede sinema" keyfi yaşadı - MUĞLA - Son Dakika

Bodrum'da tatilciler "arabada ve teknede sinema" keyfi yaşadı - MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için "arabada ve teknede sinema" etkinliği düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için "arabada ve teknede sinema" etkinliği düzenlendi.

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Cinemarine ve Bodrum Cruise Port iş birliği ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla hayata geçen projede araçlarıyla ve tekneleriyle Paşatarlası Bodrum Cruise Port'taki gümrüksüz rıhtıma gelenler film keyfi yaşadı.

Yaklaşık 20'ye yakın aracın ve 10 teknenin katıldığı alanda vatandaşlar "The Gentlemen" filmini seyretti. Filmin görüntüsü alandaki beyaz perdeye yansıtılırken, sesi ise belirlenen radyo frekansıyla araç teyplerinden dinlendi. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Cinemarine Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği sadece arabadaki vatandaşlar için değil aynı zamanda teknesi olanlar için de düzenlediklerini söyledi.

Teknedekilerin ay ışığında limanda mola verip filmlerini seyrettiğini belirten Sezgin, "Filmlerini seyrettikten sonra turlarına devam edebilecekleri bir olanak sağladık. Özel yatıyla gelen vatandaşlarımızda bir sinema sürprizi yaşamalarını sağladık." dedi.

Filmi aracından izleyen Emre Tiritoğlu ise tatil için ilçede bulunduklarını belirterek, açık havada sinema izlemenin değişik bir deneyim olduğunu belirtti.

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 01:30 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da tatilciler 'arabada ve teknede sinema' keyfi yaşadı - MUĞLA - Son Dakika
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