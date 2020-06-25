Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın - Son Dakika

Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın

Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüyerek tatil sitelerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı.

Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüyerek tatil sitelerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Yangın nedeniyle Gökyüzüne yükselen yoğun duman Yarımadanın birçok noktasından görüldü.

Yalıkavak Küdür Yarımadası'ında otluk ve makilik alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman yarımadanın birçok noktasından görüldü. Tatilcilerin korku dolu anlar yaşadığı yangın yerleşim bölgelerine ilerlemeye başladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, tatilciler ve vatandaşlarda çalı, çırpı yardımıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgeye 112 sağlık ekipleri de sevk edildi.

Bazı tatilciler ise yangına aldırmadan denize girmeye devam etti.

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 19:41 Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 16:04 Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
22:28
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:55:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]