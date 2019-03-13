Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Tedavi Altına Alınan Kedinin Röntgen Filmi Şok Etti

Bodrum'da Tedavi Altına Alınan Kedinin Röntgen Filmi Şok Etti

28 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin durumda bulunup veterinere götürülen kedinin çekilen röntgeninde, vücudunda saçmalar olduğu ortaya çıktı.

Bodrum'da Tedavi Altına Alınan Kedinin Röntgen Filmi Şok Etti, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin durumda bulunup veterinere götürülen kedinin çekilen röntgeninde, vücudunda saçmalar olduğu ortaya çıktı. Bir süredir saçmayla yaşadığı belirlenen kedinin ameliyat edileceği öğrenildi. Turgutreis Mahallesi'nde köpeğini gezdiren Ezgi Gül adlı vatandaş yolda bitkin durumda bir kediye rastladı. Ezgi Gül'ün durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne bildirmesinin ardından kedi Veteriner Kliniği'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kedinin burada çekilen röntgeni ise şok etti. Arka ayakları kırık olduğu görülen kedinin vücudunda da havalı tüfekten çıktığı tahmin edilen 3 adet saçma tespit edildi. Bir süredir saçmalarla yaşayan kedinin ameliyata alınacağı bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Veteriner Kliniği yetkilileri, "Kedinin vücudunda 3 adet saçma var. Ayaklarındaki darbeden kaynaklı kırıklar var, araba çarpmış olabilir, saçmadan kaynaklı kırığa benzemiyor. Kedinin daha önceden vurulduğunu ve bu saçmalarla yaşadığını tahmin ediyoruz ama ameliyattan sonra kesin bir şey söyleyebiliriz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Turgutreis Mahallesi, Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı

İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 00:29:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Tedavi Altına Alınan Kedinin Röntgen Filmi Şok Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]