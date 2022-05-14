Bodrum'da tekne alev alev yandı - Son Dakika
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Bodrum'da tekne alev alev yandı

14.05.2022 22:59
Bodrum'da tekne alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangının çıktığı tekne alev alev yandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangının çıktığı tekne alev alev yandı. Marina dışına çıkarılan tekne, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi'ndeki marina içerisinde iskeleye bağlı bir teknede yakıt ikmali yapıldığı sırada iddiaya göre elektrik kontağından yangın başladı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki teknede çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangından çıkan dumanlar, ilçenin birçok yerinden görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir römorköre yedeklenen tekne, marina dışına çekildi. Yoğun uğraşlar sonucu söndürülen tekne, ağır hasar aldı.

(Hamdi Yörür/İHA)

Bodrum'da tekne alev alev yandı
Bodrum'da tekne alev alev yandı
Bodrum'da tekne alev alev yandı
Bodrum'da tekne alev alev yandı
Bodrum'da tekne alev alev yandı
Bodrum'da tekne alev alev yandı

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Kaynak: İHA

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