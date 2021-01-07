Bodrum'da tekne sahipleri iskele bağlama fiyatına tepki gösterdi - Son Dakika

Bodrum ilçesinde bir grup tekne sahibi, teknelerini bağladıkları iskelede yüksek fiyat uygulandığını iddia etti.

Gümbet Liman İskelesi'nde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, tekne bağlama fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ve bu yıl yüksek oranda zam yapıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Mehmet Özçiçek, iskeleye yüzde 300'ü aşan oranda zam yaptığını iddia etti.

İskelede iki yıldır çok yüksek fiyat uygulandığını öne süren Özçiçek, şöyle konuştu:

"Ben de arkadaşlar gibi mağdurum. Emeklilik hayaliyle tekne aldım ama bu fiyatları ödeyecek gücümüz yok. Talep edilen zam oranı, bazı özel tam teşkilatlı marina fiyatlarını geçti. Teknelerin büyüklüğüne göre yapılan zamlarla yıllık ücreti 8 bin lira olan teknelerden 27 bin lira, küçük kayıklardan 10 bin lira talep ediliyor. İskelede marina, karaya çekme, pis su çekme, atık yağ deposu, tuvalet ve banyo yer almıyor. Yolumuz da çok kötü. Muğla Büyükşehir Belediyesinden bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz."

Diğer tekne sahipleri de duruma tepki göstererek, uygulamanın biran önce düzeltilip, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.