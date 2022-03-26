Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karadaki teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 10 metrelik polyester teknede çıkan yangına müdahale etti.
İçinde talaş da bulunan teknedeki yangın, yanındaki çama da sıçradı. Söndürülen yangında, tekne kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
İlk incelemelere göre, yangının sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.
Kaynak: AA
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