Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü

26.03.2022 14:32
Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karadaki teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karadaki teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 10 metrelik polyester teknede çıkan yangına müdahale etti.

İçinde talaş da bulunan teknedeki yangın, yanındaki çama da sıçradı. Söndürülen yangında, tekne kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

İlk incelemelere göre, yangının sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İtfaiye, Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ordu'da heyelan evleri, ahırı ve inekleri yuttu
14:47 Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitirmeye çok yakın
14:46 Birleşme partisi yapıldı! İşte Survivor All Star'ın merakla beklenen partisinden ilk enstantaneler
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
13:52 Yurtta öğrencilere şiddet vakasında yeni gelişme: Müdür serbest kaldı
13:37 Saçlarını sarıya boyatmıştı, beğenilmedi! Dilan Çiçek Deniz, eski tarzına döndü
13:36 AK Partili Şamil Tayyyar, Tansu Çiller'i yüzde 5 gösteren anketle alay etti: Bu gazı kim veriyor?
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 15:01:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da teknede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement