Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Tekneler Battı, Araziler Sular Altında Kaldı

Bodrum'da Tekneler Battı, Araziler Sular Altında Kaldı

1 saat önce

- Bodrum'da tekneler battı, araziler sular altında kaldı Lodos Bodrum'u yıktı geçtiMUĞLA - Meteoroloji tarafından dün yapılan uyarının ardından bugün lodos ve şiddetli yağış Bodrum'u etkisi altına aldı.

- Bodrum'da tekneler battı, araziler sular altında kaldı
Lodos Bodrum'u yıktı geçti

MUĞLA - Meteoroloji tarafından dün yapılan uyarının ardından bugün lodos ve şiddetli yağış Bodrum'u etkisi altına aldı. Lodos nedeniyle bir motoryat alabora oldu.
Bodrum'da dün yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde Bodrum yarım adasında şiddetli yağmur ve lodos etkili oldu. İlçenin güney sahillerini döven dalgalar çok sayıda balıkçı kayığını batırdı. Bir motor yat ise alabora oldu. Şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.
Sabah saatlerinde Güney yönünden gelen lodos Bodrum'u vurmaya başladı. Hızı zaman zaman 60 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli lodos yüzünden deniz kenarındaki işletmeler kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurdu. Deniz suyunun işletmelere girmesini önleyen esnaf zor anlar yaşadı. Sahildeki restoran ve kafelerin masa ve sandalyeleri denize sürüklendi.
Bodrum- İstanköy (Kos) ve Bodrum- Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti.
Tekneler alabora oldu
Fırtına nedeniyle bir yelkenli tekne gümbet koyunda karaya oturdu. Tekne sahibi güçlükle teknesi kurtarmaya çalıştı. Başka bir tekne ile teknesinin yanına gelen tekne sahibi halatla bağlayarak teknesini kurtardı. Bitez sahilinde ise fırtınaya dayanamayan 12 metre uzunluğundaki bir motor yat ise alabora oldu.
Denizin rengini gören şok oldu
Yağmurun ardına
Sağanak yağış nedeniyle yollar dereye dönerken, bazı cadde ve sokaklar ise sular altında kaldı. Bazı logar kapaklarından taşan sular trafiğin akışını engelledi. Derelerden ve yağmur suyu kanallarından denize ulaşan çamurlu su ise Bodrum açıklarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu. Denizin kahverengi olduğunu görenler ise şok oldu.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre lodos'un gece saatlerinde şiddetini yitireceği ve Perşembe gününe kadar yağacak yağmurun ardından hafta sonu güneşli olacağı, hava sıcaklığının artacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

Bodrum, 3. Sayfa
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