Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu - Son Dakika
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Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu

03.03.2022 18:12

Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu Bir tekne battı, diğeri son anda kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına teknelerde hasara neden oldu.

Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu

Bir tekne battı, diğeri son anda kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına teknelerde hasara neden oldu. Barınakta demir bir tekne battı, diğeri son anda kurtarıldı.

Bodrum'da gece saatlerinde başlayan fırtına gün boyu etkili oldu. Yarımada'nın özellikle batı ve kuzey bölgelerinde günlük yaşamı olumsuz şekilde etkileyen fırtınada tekneler de hasar gördü. Turgutreis Balıkçı Barınağı'nda bağlı tekneler fırtınanın etkisiyle birbirine ve rıhtıma çarparak hasar aldı. Barınakta demirli bir yelkenli ahşap tekne su alarak karaya oturdu. Barınaktaki başka bir ahşap tekne ise batmak üzereyken vinç yardımıyla kurtarıldı. Su alarak karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu
Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu
Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu
Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu
Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu

YORUMLAR
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Fırtına, Bodrum, Muğla, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da tekneleri fırtına vurdu - Son Dakika


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