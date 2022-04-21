Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu

21.04.2022 17:04
Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde teknesi alabora olduktan sonra kaybolan ve beş gündür aranan amatör balıkçının cesedi deniz kıyısında bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde teknesi alabora olduktan sonra kaybolan ve beş gündür aranan amatör balıkçının cesedi deniz kıyısında bulundu.

Gündoğan Küçükbük Mahallesi'ndeki bir şantiyede çalışan işçiler, deniz kıyısında hareketsiz yatan birini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilen cesedin, beş gün önce teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'e ait olabileceği düşünülerek yakınlarına haber verildi. Cesedin Şimşek'e ait olduğunu teşhis eden yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şimşek'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Geriş Mahallesi'nde yaşayan Erol Şimşek, geçtiğimiz pazar günü yaklaşık 4 metrelik "Eray 62" isimli teknesiyle denize açılmış, Şimşek'in akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. Bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu
Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu

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Jandarma, Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da teknesi alabora olan amatör balıkçının cesedi kıyıda bulundu - Son Dakika


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