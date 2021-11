BODRUM'DA TENİS TURNUVASI BAŞLADI - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Bodrum Mandalin Cup' tenis turnuvası eğlenceli görüntülerle başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Demirci Kaymakamı Adem Kaya ile Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker, milli tenisçi Salih Kasapoğlu'nun mücadelesi renkli dakikalar oluşturdu.

Bodrum Belediyesi iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen, 'Bodrum Mandalin Cup' tenis turnuvası renkli görüntülerle Ortakent Yahşi'deki Tenis Arena'da başladı. 3 gün sürecek turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden toplamda 64 sporcu katıldı. Organizasyonun açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker ile sporcular katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış müsabakası yapıldı. Aras, Kaymakam Kaya ile Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker ile ise milli tenisçi Salih Kasapoğlu bir takım oluşturdu. Açılış maçını Gerçeker ve Kasapoğlu 10'a 5 skorla kazandı. Öte yandan, 64 tek erkekler turnuvasının galipleri 3 gün boyunca yapılacak müsabakaların ardından belli olacak.

'BODRUM'U 3 BİN 500 YILLIK MUTLULUĞUN ADRESİ OLARAK TANIMLIYORUZ'

Bodrum'da sporun her dalında gelişmeler olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Spor ve sanat ayrılmaz bir bütün bence toplumun kendini iyileştirmesi geliştirmesi açısından çok büyük bir önem taşımakta. Ata'mız da her zaman spora ve sanata çok büyük önem vermiştir. Ben göreve geldikten sonra, özellikle sporun her dalında Bodrum'da inanılmaz gelişmeler var. Göreve geldiğimden beri de sanata ve spora çok büyük bir destek vermeye çalışıyorum. Bodrum'un bazen kendini, ifade etmekte zorlandığını görüyoruz. Gürültü, kaçak yapılaşma, trafik ve daha birçok şeyle Bodrum bazen hakketmediği bir şekilde imaj bozukluğuyla karşılaşıyor. Sanat ve spor eğer bu işi ele alırsa işin içine girerse o zaman Bodrum kendini dünyaya çok farklı kelimelerle ifade edecek. Biz Bodrum'u 3 bin 500 yıllık mutluluğun adresi olarak tanımlıyoruz. Bodrum sadece tatil memleketi değil burası bir yaşam merkezi" dedi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "Biz bu organizasyonu genişleterek tenis kardeşliği için, tenis dostluğu için, tenisi tabana yaymak için her platformda her yerde bu sporu tanıtmak ve sporun iyiliğini güzelliğini göstermek için saygı ve sevgi çerçevesinde inşallah bu organizasyonlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enbe Orkestrası Şefi müzisyen Behzat Gerçeker de "Ben müzisyen olarak dünyanın birçok ünlü sanatçısıyla çalışma şansım oldu. Bodrum'umuz hem sanatsal yönü hem de spor yönü birçok yönden gelişmesi beni bir müzisyen olarak hem de bir amatör tenisçi olarak son derece mutlu etti" diye konuştu.