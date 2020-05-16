Bodrum'da termometreler 44 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Bodrum'da termometreler 44 dereceyi gösterdi

MUĞLA - Afrika sıcaklarının etkisine giren Bodrum'da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Toz bulutu, tüm ilçeyi sardı.

Günler öncesinden Afrika'dan gelen çöl sıcakları uyarılarının yapıldığı sıcak hava dalgası yurda giriş yaptı. Bodrum'da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Termometreler, ilçede 44 dereceyi gösterdi. Sıcak hava ile birlikte Afrika'dan gelen tozlar da görüş mesafesini düşürdü. Sıcak hava dolayısıyla vatandaşların çoğunluğunun dışarı çıkmadığı görüldü. Yasak olmasına rağmen denize giren vatandaşlar hakkında polis işlem yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Afrika'dan gelen çöl sıcakları uyarısı sonrası Muğla'da Mayıs ayı tarihinin en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Menteşe ilçesinde termometreler 12.00-13.00 arası 46, 13.00-13.30 arası da 47 dereceyi gördü.

Sol 50 yıl içerisinde Mayıs ayında ilk kez bu kadar hava sıcaklığının artışının gözlendiği öğrenildi.