Bodrum'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika
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Bodrum'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

22.04.2022 17:57
Bodrum'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişileri tespit etti. Şüphelilere yönelik bu sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.


Bodrum'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
Bodrum'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
Bodrum'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
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Muğla'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Muğla'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi

Bodrum, Terör, Muğla, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika
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