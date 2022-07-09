Bodrum'da ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı

09.07.2022 15:43
Bodrum'da ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Ali K'nin kullandığı 48 T 7176 plakalı ticari taksi, Turgutreis-Bodrum kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Arda Karakurt'a (15) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldıran Karakurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ticari taksi sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da ticari taksinin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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