Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Tilki Kurtarma Operasyonu

Bodrum'da Tilki Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Bodrum'da Tilki kurtarma operasyonu Bodrum Yakaköy Mahallesinde çit tellerine sıkışan Tilki, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

Bodrum'da Tilki kurtarma operasyonu
Bodrum Yakaköy Mahallesinde çit tellerine sıkışan Tilki, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesinde yiyecek bulmak için yerleşim birimlerine inen Tilki, tel çiftlere sıkışması sonrası mahsur kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Tel çiftlerde kurtarılmayı bekleyen Tilki, itfaiye ekipleri tarafından koruyucu eldivenlik giyilerek kurtarma çalışması yapıldı. Tilki'nin vücudundaki tüylere takılan tel çit ekipler tarafından demir kesme makası ile kesildi. İtfaiye ekiplerince tel çit kesilmesi sonrası kurtarılan Tilki, karton ambalaj içine alınarak Bodrum Hayvan Bakım Barınağına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:20 Kaynak: İHA

Muğla, İtfaiye, Bodrum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı

Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:22:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Tilki Kurtarma Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]