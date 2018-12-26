Bodrum'da Tilki Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
Bodrum'da Tilki kurtarma operasyonu Bodrum Yakaköy Mahallesinde çit tellerine sıkışan Tilki, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.
Bodrum
'da Tilki kurtarma operasyonu
Bodrum Yakaköy Mahallesinde çit tellerine sıkışan Tilki, Muğla
Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesinde yiyecek bulmak için yerleşim birimlerine inen Tilki, tel çiftlere sıkışması sonrası mahsur kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar sonrası belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Tel çiftlerde kurtarılmayı bekleyen Tilki, itfaiye ekipleri tarafından koruyucu eldivenlik giyilerek kurtarma çalışması yapıldı. Tilki'nin vücudundaki tüylere takılan tel çit ekipler tarafından demir kesme makası ile kesildi. İtfaiye ekiplerince tel çit kesilmesi sonrası kurtarılan Tilki, karton ambalaj içine alınarak Bodrum Hayvan Bakım Barınağına teslim edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:20 Kaynak: İHA
Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı
İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı
Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum
Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak