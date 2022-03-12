BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ

12.03.2022 17:07

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ukraynalılar Derneği üyelerinin, Rusya'nın askeri hareket düzenlediği ülkelerine destek için topladıkları yardımlar, kamyonete yüklenerek İstanbul'a gönderildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ukraynalılar Derneği üyelerinin, Rusya'nın askeri hareket düzenlediği ülkelerine destek için topladıkları yardımlar, kamyonete yüklenerek İstanbul'a gönderildi. İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğu'nda toplanacak yardımların buradan da TIR'larla Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bodrum Ukraynalılar Derneği üyeleri de 2 Mart'ta kampanyaya destek olmak için harekete geçip, yardım toplamaya başladı. Türklerin de desteğiyle giyecek, yiyecek, ilaç, bebek bezine kadar çok sayıda yardım malzemesi toplandı. Yardımlar, otelin deposunda sınıflandırılıp, kolilendi. Toplanan yardım malzemeleri bugün Bodrum Belediyesi tarafından tahsis edilen kamyonete yüklenip, İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğu'na gönderildi. Türkiye genelindeki yardımların burada toplanıp, TIR'larla Ukrayna'ya ulaştırılacağı belirtildi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, kampanyaya tüm Bodrum'un destek verdiğini belirtip, "Ukrayna ve Türk vatandaşları, şirketler, oteller, herkes bir şeyler gönderdi. Şimdi ilk aracımız İstanbul'a gidiyor. Destek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Yardım kampanyasına katkı veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Savaş cinayettir, bunu biliyoruz. Şu an Ukrayna'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Milyonlarca kişi yerinden yurdundan oldu, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Bir an önce bu savaşın durmasını istiyoruz. Rusya'nın bir an önce bu savaşa son vermesi lazım" diye konuştu.

BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ
BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ
BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ
BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ
BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ
BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ

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İstanbul, Ukrayna, Bodrum, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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