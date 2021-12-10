Bodrum'da Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinliklerine yoğun bir ilgi - Son Dakika

Her sene Slow Food tarafından dünya çapında kutlanan Terra Madre-Toprak Ana Günü kapsamında, yerel gıdanın dünya çapında fark edilmesi ve kutlanması amacıyla Bodrum Belediyesi'nin destekleriyleSlow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği'nin düzenlediği Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri yoğun bir ilgiyle başladı.

Açılışa ve ikram dağıtımına Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu ile Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Durmuş Çakır da katıldı. Öğrenciler 'Peksimetimize Lokum Pilavımıza Sahip Çıkalım', 'Çiftçi Varsa Gıda Var', 'Yerel Üretelim Yerel Tüketelim', 'Coğrafi İşaretli Bodrum Mandalinamıza Sahip Çıkalım', 'İyi, Temiz, Adil Gıda' gibi sloganların yazılı olduğu dövizlerle pazar yerinde dolaşarak etkinliğe destek verdi.

Desteklerinden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği'nin kurucularından Eren Artu, "Bugün burada Toprak Ana Günü kutlaması için bulunuyoruz. Toprağın bize verdiği nimetlere ve toprağın bereketine şükretmek için buradayız. Bu amaçla bizim yöremize özgü pişirilmiş tarhana çorbamızı ve Bodrum gemici peksimetimizi ikram ediyoruz ve Bodrum mandalinamızdan tattırıyoruz." dedi

Böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu," "Gastronomik olarak sahip olduğumuz değerleri turizm ve gezi kültürü ile birleştirerek daha sürdürülebilir turizm hareketliliği yaratma konusunda çaba içerisindeyiz. Gelen ziyaretçilerimizi bu coğrafyanın kıymetli lezzetleriyle tanıştırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Belediye olarak bu fast food dünyasında slow food'u destekleyen ve yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yerel üreticiye sahip çıkarak onları tohumdan tarım aletlerine kadar destekleyen Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) ile ilçedeki üreticilerimizin ürünlerinin satıldığı satış noktaları oluşturduk. Ayrıca, halkımızın doğal gıdaya ulaşabilmeleri için üretici pazarları kurduk. Gastronomik olarak sahip olduğumuz değerleri turizm ve gezi kültürü ile birleştirerek daha sürdürülebilir turizm hareketliliği yaratma konusunda da çaba içerisindeyiz. Gelen ziyaretçilerimizi bu coğrafyanın kıymetli lezzetleriyle tanıştırmaya yönelik çalışmalarımız olacak.