Bodrum'da trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Bodrum ilçesinde, trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada motosikletler durduruldu.

Kısa sürede 50'ye yakın sürücünün durdurulduğu denetimlerde, bazı sürücülere kask takmamak, ters yönden gelmek ve ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Cezaya itiraz eden bir sürücü ile yolcusu bir süre polisle tartıştı, gazetecilerin görüntü almalarına da tepki gösterdi. Vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıldı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.