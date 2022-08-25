Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı

25.08.2022 12:24

Bodrum'da trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Bodrum'da trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.

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Kaynak: AA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı - Son Dakika
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