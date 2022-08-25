İbrahim Tatlıses Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses Hastaneye Kaldırıldı

25.08.2022 13:29

Bodrum’da trafik kazası geçiren sarkıcı İbrahim Tatlıses, içinde sıkıştığı araçtan kurtarılarak Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bodrum'da trafik kazası geçiren sarkıcı İbrahim Tatlıses, içinde sıkıştığı araçtan kurtarılarak Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Tatlıses, bu sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye; içinde İbrahim Tatlıses ve kızının bulunduğu araç, Bodrum-Yalıkavak yolunda seyir halindeyken 48 BZ 084 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Tatlıses, kaza yapan aracın içinde sıkıştı.

Tatlıses'i, sıkıştığı araçtan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kurtardı. Tatlıses araçtan çıkarılıp ambülansa taşınırken bir örtü gerilerek basın mensuplarının görüntü alması engellendi. Aralarında Tatlıses ve kızının da olduğu beş kişinin Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Tatlıses'in, şarampole yuvarlanan araçtan kendisini kurtarmaya çalışan ekiplere, "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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