Öte yandan, Mahmut Tursun idaresindeki 09 ADE 52 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı, Konacık Mahallesi Bekiroğlu Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da trafik kazası ve araç yangını - Son Dakika

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