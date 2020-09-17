Bodrum'da trafik kazası ve araç yangını - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Sercan P. yönetimindeki 48 ABR 545 plakalı kamyonet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yola devrildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Sercan P, kamyonetten çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.
Kazanın ardından bölgede araç yoğunluğu yaşanırken, aydınlatma direğinin parçaları ekiplerce yoldan kaldırıldı.
Öte yandan, Mahmut Tursun idaresindeki 09 ADE 52 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı, Konacık Mahallesi Bekiroğlu Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:57 - Kaynak: AA
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