Bodrum'da trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücülerine ceza kesildi - Son Dakika

Bodrum ilçesinde trafik kurallarına uymayan 154 motosiklet sürücüsüne 80 bin 415 lira trafik cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 salgını sürecinde siparişleri hızlı götürmeye çalışan motosikletli kuryeler ile diğer motosiklet sürücülerine yönelik 12 ekip görevli 20 personelle üç gün uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda 478 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Ehliyetsiz motosiklet kullanan, ters yönde seyreden, emniyet şeridi ihlali yapan, trafiğe kapalı alana giren, kask takmayan, trafikte makas atan ve evrak eksiği olan toplam 154 sürücüsüye 80 bin 415 lira ceza kesildi.

Can ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin istisnasız alındığı ve bu kapsamda uygulamalara aralıksız devam edileceği bildirildi.