Bodrum'da TÜGVA ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Bodrum'da TÜGVA ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi

05.02.2021 16:31
Bodrum'da TÜGVA ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Konacık Mahallesi'ndeki TÜGVA binası önünde, vakfın İlçe Temsilcisi Enes Yılmaz ve üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Oğuz Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan'ın da aralarında olduğu daire amirleri, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Salgın tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen kampanyaya ilginin yoğun olduğu görüldü.

Kaymakam Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin düzenli olarak kan bağışçısı olduğunu söyledi.

Kan bağışı yapmanın toplumsal bir görev ve sorumluluk olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kızılay bu konuda önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Bizde kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kan ihtiyacı hepimizin ummadığımız bir anda gerekli olan şey. Bağışı gerçekleştirmek için farkındalık oluşturan TÜGVA'ya da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TÜGVA Bodrum İlçe Temsilcisi Enes Yılmaz da Kızılay'ın kan ihtiyacına destek olmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Bodrum'da gençler olarak örgütlendiklerini ifade eden Yılmaz, "İnsanların kan vermesine vesile olmaya çalıştık. Beklentimizin de üzerinde bir katılım oldu. Kızılay'ın ciddi anlamda kan bağışına ihtiyacı var. Etkinlik ilçede beş gün olarak planlandı. Destek verenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kan Bağışı, Kızılay, Bodrum, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da TÜGVA ve Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika


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