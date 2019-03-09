Bodrum'da Tüm Sorunların Muhatabı Bodrum Belediyesi'dir

Bodrum'un ilk denizcileri Cafer Paşa ile Kızılhisarlı Mustafa Paşa'nın torunu olduğunu ve denizlerde büyüdüğünü anlatan Ahmet Aras da "Hiç kimsenin sözcüsü değilim, kimseye gebeliğim yok. O nedenle gönül rahatlığıyla size söz veriyorum. Bodrum'da kanunsuz her girişimde önce ben sesimi yükselteceğim."dedi.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz ve dernek üyeleriyle bir araya gelen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, denizcilerin yerel yönetimlerden beklenti ve taleplerini dinledi.

Bodrum'da ve Türkiye'de turizmin tek kaynağı olan denizlerin, arıtma tesislerinin yetersizliği nedeniyle hızla kirletildiğine işaret eden Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz yerel yönetimlerin bu sorunu görmezden geldiğini ve çözüm üretmediğini söyledi. Demiröz, "Denizi kaybettiğimiz takdirde turizm yönünden her şeyi kaybederiz. Bunların çözümü için yetki büyükşehirde. Ama yereldekiler de bu sorunları görmezden gelmemeli ve çözüm için çalışmalı. O nedenle sorumluluğun başka bir kurumda olduğunu söyleyen anlayışın değişmesini, gerekirse hükümet nezdinde girişim yapılmasını ve hatta devlet politikası haline getirilmesini istiyoruz." dedi.

BODRUM'DA TÜM SORUNLARIN MUHATABI BODRUM BELEDİYESİ'DİR

Bodrum'daki tüm sorunların muhatabının Bodrum Belediyesi olduğunu belirten CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Bundan sonra hiç kimse size 'bu büyükşehirin sorumluluğu' demeyecek. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştük. Bodrum'da yerel yönetime sadece sorumluluk değil, yetki de gerektiğini anlattık. Bodrum'dan giden, Bodrum'a geri gelecek. Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Biz büyük düşünüyoruz. Pansuman tedbirlerle değil, köklü çözümlerle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TURGUTREİS'İ KURTARIYORUZ, SIRADA GÜMBET VE GÜNDOĞAN VAR

"Denizci denizi kirletmez" diyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras hem atıksu arıtma tesislerinin yetersizliğinin hem de vahşi hafriyat gibi denetimsiz faaliyetlerin Bodrum'a zarar verdiğini söyledi. Bodrum'un son 5 yılda yatırım alamadığını vurgulayan Aras, "Büyükşehir, Bodrum'da yatırımlara artık başladı. Sadece atık su arıtma tesisleri için Bodrum'a 280 milyon liralık ödenek ayrıldı. Turgutreis atık su arıtma tesisi için 120 milyon liralık ödenek çıktı, ihale tamamlanmak üzere. Turgutreis'i artık kurtarıyoruz. Bu tesis, Akyarlar ve Kadıkalesi'ni de kapsıyor. İçmeler mevkiindeki imar planları yapılıyor, arıtma tesisinin taşınması gündemde. Gümbet ve Gündoğan arıtmalarında da rehabilitasyon çalışması acilen başlatılacak."diye konuştu.

ÖNCE EVİMİZİ TEMİZLEYECEĞİZ, SONRA BODRUM'U TANITACAĞIZ

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, denizcilerle buluşmasını Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'da sürdürdü. Bu kez Türkiye'nin önde gelen deniz festivali ve yelken yarışı Bodrum Cup organizasyon komitesiyle bir araya gelen Aras, Bodrum'un vizyon sahibi denizcileriyle konuştu, Bodrum için yapacaklarını anlattı.

Bodrum Cup'ın 30 yılda hayal bile edilemeyecek bir noktaya ulaşmasından gurur duyduğunu söyleyen Aras, "Bu inanılmaz gelişmeyi Bodrum denizcilerinin emeğine, bilgi birikimine ve vizyonuna bağlıyorum.Bodrum'un dünyaya açılmasına fuarlardan bile daha fazla katkıda bulunan böyle bir organizasyonun yerel kaynaklar tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

BODRUM'U TANITMADAN ÖNCE TEMİZLEMEMİZ GEREKİYOR

Bodrum'un tanıtımına yönelik bu tür organizasyonlara büyük ihtiyaç olduğunu ancak tanıtım atağına geçmeden önce Bodrum'u temizlemek gerektiğini belirten CHP Adayı Aras, "Bodrum'un çok ciddi sorunları var. Dünyanın her yerinden misafirlerimiz geliyor ve sokağa çıktıklarında büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Öncelikli işimiz alt, üst yapı, katı atık ve arıtma tesisleri, su ve sel gibi sorunları Bodrum gündeminden tamamen kaldırarak Bodrum'u çağdaş yaşanabilir bir turizm kenti haline getirmek olacak. Hemen sonra, Bodrum Cup gibi uluslararası nitelikte ve ciddi organizasyonlara büyük bütçeler ayırarak turizm ekonomisini büyütmek istiyoruz" diye konuştu.Aras, Bodrum'da düzenlenen tüm etkinliklerin 'uluslararası' nitelikte olması gerektiğine işaret ederek bu yönde yeni oluşum ve organizasyonları da destekleyeceklerini açıkladı.

Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve Bodrum Cup Onursal Kurucu Başkanı Erman Aras da, belediye başkan adaylarının vizyoner ve geleceğe yönelik projelerinin denizciler için son derece önemli olduğuna işaret ederek, Aras'a kampanyasında başarılar dilediler.