Bodrum'da "Turizm Destinasyonları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Bodrum'da, Turizm Destinasyonları Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yeni destinasyonlar oluşturmak, var olan destinasyonları diğer komşu ilçelerle beraber farklı bir destinasyon haline getirmek amacıyla bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Toplantıda alacakları kararlarla bir iş planlaması ve takvimi çıkaracaklarını belirten Olcay, bunda üye olarak Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası ve Turizm Sektöründe faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarından üyeler alıp her ilçenin kendi yönetim kurulunu oluşturacağını anlattı.

Amaçlarının sadece bir seferlik, bir sezonluk, bir yıllık bir çalışma olmadığını vurgulayan Olcay, "Bodrum'un diğer ilçelere göre çok büyük bir avantajı var. Bodrum dünya çapında tanınan bir yer, tanınmayla ilgili bir sıkıntısı yok. Ancak gelen misafirlerin daha memnun ayrılması için her yerde olduğu gibi burada da yapacaklarımız vardır. Onun için Kavaklıdere'de yapacağımız şeylerle burada yapacağımız şeyler farklı olmakla beraber aynı amaca hizmet edecek." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Kavaklıdere Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl katıldı.