Bodrum’da Türk filmleri haftası
1 saat önce
9. Bodrum Türk Filmleri Haftası; Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Sinemaları, İskele Meydanı, Mumcular Köy Meydanı ve Kos Orpheus sinemalarında 19-27 Eylül tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
9. Bodrum
Türk Filmleri Haftası; Bodrum Kalesi, Oasis Cinemarine Sinemaları, İskele Meydanı, Mumcular Köy Meydanı ve Kos
Orpheus sinemalarında 19-27 Eylül
tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04
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