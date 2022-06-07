Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı

07.06.2022 14:26
Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Haziran günü saat 06.00'da, Bodrum açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmeni bota alarak kurtardı.

?Ekipler, 6 Haziran günü saat 03.18'de de lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, 14 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 30 kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Türk kara sularına itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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