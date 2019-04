Bodrum'da Türk Polis Teşkilatının 174. Yılı Kutlamaları

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı nedeniyle Bodrum 'da törenler düzenlendi.Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutanı Per. Alb. İzzet Adagideli, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras , Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu STK ve siyasi parti temsilcileri, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri ile polisler ve polis aileleri katıldı. Atatürk Anıtına İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nün çelenginin konulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu törende, günün anlam ve önemi belirten birer konuşma yaptı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu konuşmasında; "Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin Atatürk İlke ve İnkılaplarının ve Laik Cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümünü sizlerle kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumu belirterek hepinize hoş geldiniz diyor, en içten saygılarımı arz ediyorum. Emniyet Teşkilatı, toplumda huzuru ve güvenliği sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlamak gibi birçok önemli ve hayati görevler üstlenmiştir. Bizler bu görevi yerine getirirken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir kurumu olduğu bilinciyle halkımıza hizmet etme gururunu yaşıyoruz. Türk Polisi Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kuruluşu olmanın bilinci içerisinde ve görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi siz değerli vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve destek ile görevimizi en iyi şekilde yerine getirmekle ilçemizin asayiş ve güvenlik açısından huzurunu ve güvenli bir turizm ilçesi haline getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bizler Ata'mızın izinde, 174 yıllık bir çınarın yaprakları gibi filizlenip görevinin her saatinde sorumluluklarının bilinci ile devletinin hizmetinde ve görev sonu geldiğinde de görevini yeni filizlere devrederek güçlenen bir teşkilatın neferleriyiz. Bu görevlerin ifası esnasında 7 gün 24 saat güvenlik hizmeti sağlamak adına vazife uğruna emek sarf eden tüm personelime ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum. Konuşmama son verirken, devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Emekli ve gazilerimizin ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, "Değerli arkadaşlarım, sevgili Bodrumlular. Emniyet teşkilatımızın bu güzel günü dolayısıyla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de öncelikle bu güzide teşkilatın, Emniyet Teşkilatımızın Kuruluşunun 174. Yıldönümünü en içten, en samimi duygularımla kutluyorum. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ve vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, milli ve manevi değerlerimizin korunması açısından teşkilatımız önemli görevleri ifa etmektedir. Bugün biz onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bodrum'da da biliyorsunuz zaman zaman nüfusumuz 1 buçuk milyonlara çıkıyor. Arkadaşlarımız gerçekten mesai kavramı olmaksınız fedakarca çalışıyorlar. Bu vesileyle başta İlçe Emniyet Müdürümüz olmak üzere tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halkın huzurunu ve refahını korumak için 7 gün 24 saat görev başında olan emniyet mensuplarına öncelikle Bodrum halkı adına teşekkür etmek istediğini ifade ederek, "Emniyet mensubu arkadaşlarımız, turizm ile iç içe yaşadığımız Bodrum yarımadamızda, 12 ay boyunca yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Özellikle yüksek sezonda, gece gündüz demeden güvenliği sağlamak için büyük bir emek ve özveri ile çalışarak halkımızın ve misafirlerimizin güvenliğini, huzurunu had safhada sağlamak amacıyla görevlerini ifa ediyorlar. Bu nedenle kendilerine halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Türk Polis Teşkilatının Kuruluşun 174. Yılını en içten dileklerimle saygılarımla kutluyor ve ülkemizdeki tüm emniyet mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.Program, Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan polis araçlarının kortej geçişiyle devam ederken, Trafo Cafe'de 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula 'nın resim sergisinin açılışıyla son buldu. - MUĞLA