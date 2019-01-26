Bodrum'da "Türk-Yunan Dostluk Konseri"

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, "Türk-Yunan Dostluk Konseri" düzenlendi.
Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde, Yunan şef Nikos Haliassas'ın yönettiği Bodrum Oda Orkestrası konserinde, ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, Yunanistan
'dan mezzo soprano İnez Zikou ile buzuki sanatçısı Konstantinis Gedikis yer aldı.
Türk ve Yunan bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser, Ulvi Cemal Erkin
'in keman konçertosu ile başladı. Programın ardından Mikis Teodorakis'in Zorba Bale süiti seslendirildi.
Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir, gecede yaptığı konuşmada, 10 yıl önce kurulduklarını ve bu süreçte farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Müziğin sihirli dünyasını sanatseverlerle paylaşmayı amaçladıklarını belirten Pekdemir, "Bu konseri de Türk-Yunan dostuluk konseri çerçevesinde değerlendirdik. Konserin Türk ve Yunan sanatçılarla yapılması, iki ülke arasında her zaman barış ve dostluğun var olması gerektiğine olan inancımızdan ve sanatçı duyarlılığımızdan doğmaktadır." diye konuştu.
Pekdemir, sanat ve sporun ülkeler arasında barışa yaptığı katkının önemli olduğunu vurgulayarak, bu durumu siyaset üstü olarak tanımladı. Şef
Nikos Haliassas ise gecede Türkçe konuşarak, Türk ve Yunan eserleri çalmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haliassas, müziğin dünyadaki tüm insanları ve kardeş gibi hissedenleri kaynaştırdığına değindi.
Yaklaşık 2 saat süren konsere sanatseverler ilgi gösterdi.