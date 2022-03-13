Bodrum'da Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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Bodrum'da Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi

13.03.2022 01:48

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için toplanan insani yardım malzemeleri yola çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için toplanan insani yardım malzemeleri yola çıkarıldı.

Ukraynalılar için ilçede başlatılan yardım kampanyasına hayırseverlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve işletmeler destek verdi. Bir otelde toplanan temel ihtiyaç ve tıbbi malzemeler, paketlenip kamyonete yüklendi.

Yardım kolileri, İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğuna gönderildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyaya destek verenlere teşekkür ettiğini ve savaşın bir an önce durması gerektiğini söyledi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu da "Çok destek ve yardım geldi. Bütün Bodrum bu kampanyaya katıldı. Ukraynalı arkadaşlar, Türk arkadaşlar, şirketler, oteller, herkes bir şeyler gönderdi. Şimdi ilk aracımız İstanbul'a gidiyor." diye konuştu.

Kampanyaya destek verenlerden Anna Valozhynskaya da zor zamanlarda insanların birbirine yardımcı olmak için bir arada çalıştığını dile getirdi.

Bodrum'da Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi
Bodrum'da Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi
Bodrum'da Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi

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BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ BODRUM'DA TOPLANAN YARDIMLAR, UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NA GÖNDERİLDİ Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi

İstanbul, Ukrayna, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da Ukrayna için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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