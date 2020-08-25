Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği - Son Dakika

Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Bodrumlu Ukraynalılar Derneğince, Ukrayna'nın 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 29'uncu yıl dönümü kapsamındaki etkinlik, bir alışveriş merkezinin açık alanında gerçekleştirildi.

Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, yiyecek, kıyafet, takı, çeşitli el sanatları ürünleri, kitap ve kozmetik ürünlerinin yer aldığı stantlar açtı.

Türk ve Ukrayna Milli Marşlarının seslendirildiği etkinlikte, dans gösterileri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin en önemli günlerinden birini kutlamak için toplandık. Başka ülkelerde yaşıyor olsak da köklerimizi, geleneklerimizi ve değerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ukrayna'nın yüzlerce yıllık kültürel mirası var. Bugün bunlardan bir kısmını sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılıp Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Türkiye ile Ukrayna'nın iyi ilişkiler içerisinde olan iki dost ülke olduğunu söyledi.

Ukrayna, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 00:07

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi yolcu otobüsünde yakalandı Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu         
17:13
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz         
16:34
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamalı         
13:23
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada         
12:20
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı         
11:40
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor         
10:58
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar         
09:56
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı         
09:55
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı         
09:28
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı 11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı         
03:16
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü         
00:29
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi         
20:54
Tüketiciyi indirim konusunda aldatan firmalara ceza yağdı Tüketiciyi indirim konusunda aldatan firmalara ceza yağdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 06:30:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei