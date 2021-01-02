Bodrum'da Ukrayna uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Kristina Novytska'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Novytska'yı sandalye üzerinde elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Novytska'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Novytska'nın psikolojik problemleri olduğu ve ağır ilaçlar kullandığı öğrenildi.

ALP KIRŞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan genç kadının ünlü sunucu Alp Kırşan'ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan, Novystka'nın cansız bedeninin bulunduğu saatlerde Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cesedine ulaşıldı, savcı bekleniyor" dedi.