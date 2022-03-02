Bodrum'da Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyasına destek - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyasına destek

02.03.2022 14:24
Bodrum'da Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyasına destek

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğince başlatılan yardım kampanyasına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar ile Türkler destek verdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğince başlatılan yardım kampanyasına, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ukraynalılar ile Türkler destek verdi.

Bodrum Ukraynalılar Derneğince, Ukrayna'daki kentlere gönderilmek üzere toplanan hijyen malzemeleri, çorap, iç giyim, bebek bezi, bebek maması, kuru gıda, konserve ve ilaçlar, ilçedeki bir otelde paketleniyor.

Toplanan yardımların Antalya'dan gelecek araç ile İstanbul'a, oradan da Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.

Paketlerin yanında Türklerin yazdığı mektupların da bulunduğu dikkati çekti.

Derneğin üyelerinden Galina Ateş, yaptığı açıklamada, yardıma oteller ve şirketlerin de destek verdiğini söyledi.

Tedirgin olduklarını anlatan Ateş, "Yardım etmek amacıyla toplanmış olmamız bize moral oluyor. Biz barış umuyoruz, tamamen ateşkes bekliyoruz. Konuşmalar başladı ama maalesef hala füzeler atılıyor. İnsanlar, çocuklar ölüyor. Güzel ülkemiz mahvoldu. Tarihsel alanlarımız yok oluyor. Bir an önce ateşkes olsun, Rus askerleri ülkemizden çıksın." diye konuştu.

YORUMLAR
500
'Mavi Kadın', mezarı başında anıldı 'Mavi Kadın', mezarı başında anıldı Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi Kaymakam Bayar vatandaşların şikayetlerini dinledi

Ukrayna, Bodrum, Ankara, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyasına destek - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
14:02 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi?
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Ukraynalılar için başlatılan yardım kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement