Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi

12.03.2022 16:29
Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için toplanan insani yardım malzemeleri yola çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için toplanan insani yardım malzemeleri yola çıkarıldı.

Ukraynalılar için ilçede başlatılan yardım kampanyasına hayırseverlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve işletmeler destek verdi. Bir otelde toplanan temel ihtiyaç ve tıbbi malzemeler, paketlenip kamyonete yüklendi.

Yardım kolileri, İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğuna gönderildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyaya destek verenlere teşekkür ettiğini ve savaşın bir an önce durması gerektiğini söyledi.

Bodrum Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu da "Çok destek ve yardım geldi. Bütün Bodrum bu kampanyaya katıldı. Ukraynalı arkadaşlar, Türk arkadaşlar, şirketler, oteller, herkes bir şeyler gönderdi. Şimdi ilk aracımız İstanbul'a gidiyor." diye konuştu.

Kampanyaya destek verenlerden Anna Valozhynskaya da zor zamanlarda insanların birbirine yardımcı olmak için bir arada çalıştığını dile getirdi.

Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi
Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi
Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi
Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi

YORUMLAR
500
Bodrumlu vatandaşlar, Ukrayna için seferber oldu Bodrumlu vatandaşlar, Ukrayna için seferber oldu

İstanbul, Ukrayna, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
16:36 Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:50:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Ukraynalılar için toplanan yardım malzemeleri İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement