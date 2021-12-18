Bodrum'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği kapsamında Pedasa Antik Kenti gezisi yapıldı.

Muğla Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Pedasa Kazı Başkanlığı ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Muğla İl Temsilciliği iş birliğinde "Gelin Tanış Olalım" temasıyla gerçekleştirilen antik kent gezisi ve farkındalık yürüyüşünde keyifli dakikalar yaşandı.

Etkinlik alanında bir araya gelen farklı ülkelerden göçmenler, birlikte sohbet etti. Etkinlikte göçmenlerin çocuklarına çeşitli hediyeler verildi, ikramlarda bulunuldu.

Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 2500 yıllık bir devlet geleneğine sahip kadim bir devlet olarak insan temelinde evrensel değerlere her zaman değer veren ve onu hep öp planda tutan uygarlığın temsilcileri olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak bu temelde aynı ilkelerle devam ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Irk elimizde olan bir konu değil. Bize Türk, Arap, ABD'li veya başka ırklardan olup olmadığımız sorgulanmadan dünyaya geliyoruz. O yüzden hepimiz insanız. Evrensel insani değerlere sahip çıkmak zorundayız. Bu da insanlığın geleceği ve barışı için çok önemli bir hadise." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından alanda toplanan göçmenler daha sonra Pedasa Kazı Başkanlığı yetkilileri ve Muğla Turizm Rehberler Odası rehberlerinin öncülüğünde tarihi alanlarda gezinti yaptı, bol bol fotoğraf çekti.

Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk, Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler'in de aralarında olduğu farklı milletlerden 200'den fazla kişi katıldı.