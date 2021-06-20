Ünlü isimler Bodrum'da engelsiz konserde seyirci ile buluştu - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına "Elvedasız Şarkılar 2" konseri düzenlendi. Ünlü isimlerin sahne aldığı konserde, Aşık Veysel, Zeki Müren, Tanju Okan, Barış Manço gibi sanatçıların eserleri yorumlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle yapılan 'Elvedasız Şarkılar' konseri Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicileriyle buluştu. Konser öncesi, geçtiğimiz günlerde silah kaçakçılarıyla girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına düzenlenen konserin sunuculuğunu Toprak Sergen yaparken, İlham Gencer, Melihat Gülses, Işın Karaca, Yeşim Salkım, Kerem Cem, Murat Kekilli, Elif Kaya, Emre Altınok, Ayben Ersoy ve İpek Dinç gibi ünlü isimler sahne aldı. Konserde, Ayten Alpman, Aysel Gürel, Onno Tunç, Harun Kolçak, Aşık Veysel, Zeki Müren, Tanju Okan, Barış Manço, Atilla Özdemiroğlu, Kerim Tekin, Kayahan ve Metin Ersoy'un eserleri yorumlandı. Babalar gününün unutulmadığı konserde renkli anlar yaşandı. Programın sunuculuğunu yapan Toprak Sergen, babası Semih Sergen ile şiir okudu. Bora Gencer de babası İlham Gencer ile şarkı söyledi.

MESAFE DİYEREK ORATORYO YAPTIKonseri izlemeye gelen ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev ise seyircilere sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Hakan Aysev konser arasında ayağa kalkarak izleyenlerin maske mesafe kurallarına uymadığını belirterek yüksek oktavlı sesi ile "Mesafe " diyerek oratoryo yaptı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya, geceye katılan tüm sanatçı ve sanatseverlere teşekkür ederek, "Bodrum'da yaşayan, tatillerini geçiren ve bize her zaman destek olan ünlü sanatçılarımız bu gece bizimle birlikte oldular. Pandemi sonrasındaki ilk konserde yine sanatseverler bizleri yalnız bırakmadı. 1996 yılında başladığımız engelli bireyler eğitimini sizlerin sayesinde Avrupa'nın en iyi engelli eğitim merkezlerinden biri haline getirdik. Şu anda eğitim verdiğimiz 180 engelli bireyimize, verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi.