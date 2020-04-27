Bodrum'da üreme kaydı olmayan çeltikçi kuşu görüntülendi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uzun süredir üreme kaydı olmayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan çeltikçi kuşu görüntülendi.

Yaz aylarında Manyas ve Gala göllerinde görülen ve baharda İstanbul sulak alanlarından geçiş yapan, uzun boyunlu, uzun bacaklı, kıvrık gagalı, iri ve ince uzun yapılı bir su kuş türü olan çeltikçi, Bodrum'da ilk kez görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir evlerinde olması doğada farklı cinslerde hayvanların görülmesini sağladı. Bitez Mahallesi'nde bulunan sulak bir alanda amatör fotoğrafçı Mehmet Can Meral tarafından 1950'li yıllardan sonra üreme sayısı azalan çeltikçi kuş görüntülendi. Sulak alanlara bağımlı olarak yaşayan ve Anadolu coğrafyasında hem üreme hem kışlama döneminde görülebilen çeltikçi kuşun günümüzde üreme sayısının 400 çiftin altına düştüğü ve düşmeye de devam ettiği öğrenildi. Hakkında çok az bilgiye sahip olunan, önemli ve nadir görülen çeltikçi kuşunun Bodrum'da görülmesi doğaseverleri heyecanlandırdı.

BODRUM'DA ÜREME KAYDI İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ