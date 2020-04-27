Bodrum'da üreme kaydı olmayan çeltikçi kuşu görüntülendi - Son Dakika

Bodrum'da üreme kaydı olmayan çeltikçi kuşu görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uzun süredir üreme kaydı olmayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan çeltikçi kuşu ilk kez görüntülendi.

Yaz aylarında Manyas ve Gala göllerinde görülen ve baharda İstanbul sulak alanlarından geçiş yapan, uzun boyunlu, uzun bacaklı, kıvrık gagalı, iri ve ince uzun yapılı bir su kuşu türü olan çeltikçi, Bodrum'da görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir evlerinde olması doğada farklı cinslerde hayvanların görülmesine neden oldu. Bitez Mahallesi'nde bulunan sulak bir alanda amatör fotoğrafçı Mehmet Can Meral tarafından 1950 yıllardan sonra üreme sayısı azalan çeltikçi kuş görüntülendi. Sulak alanlara bağımlı olarak yaşayan ve Anadolu coğrafyasında hem üreme hem kışlama döneminde görülebilen çeltikçi kuşun günümüzde üreme sayısının 400 çiftin altına düştüğü ve düşmeye de devam ettiği öğrenildi. Hakkında çok az bilgiye sahip olunan, önemli ve nadir görülen çeltikçi kuşunun Bodrum'da görülmesi heyecanlandırırken, yetkililer kuşa ve yavrularına zarar verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

BODRUM'DA ÜREME KAYDI İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

Çeltikçi kuşun Bodrum'da üreme kaydının ilk kez gerçekleştiğini belirten Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Levent Erkol, "Anadolu'daki sulak alanlar ve bu alanlarda yaşayan canlı türleri her geçen gün yok olurken çeltikçinin üreme kaydı oldukça sevindirici. İnsan sağlığını tehdit eden küresel koronavirüs salgını doğanın insan baskısının azalması ile kendisini nasıl yenileyebileceğini gösterdi. Önemli olan salgından sonraki normalleşme sürecinde de doğal alanlar üzerindeki baskıyı artırmamak. Örneğin önümüzdeki günlerde Merkez Av Komisyonu ülkemizde hangi hayvanın hangi alanda ne kadar vurulacağına karar vermek üzere toplanıyor. Ava açık bir alanda çeltikçi kuşları veya başka hayvan türünün üremesi neredeyse imkansız. Sulak alanlar doğal veya yapay olmaları veya boyutlarından bağımsız olarak Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile koruma altında. Bu alanların korunması ve geleceğe taşınması ancak kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirliği ile mümkün. Sulak alanlar korundukça Bodrum Yarımadası çeltikçi kuşları gibi başka sürpriz türlere de ev sahipliği yapabilir" dedi.