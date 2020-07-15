Bodrum'da üretici pazarı açıldı - Son Dakika

Bodrum'da üretici pazarı açıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi, başarılı bir şekilde devam ediyor.

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı


Bodrum Belediyesi, üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturma hedefiyle, üretici pazarları projesini hayata geçirdi. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, üretici pazarlarının ilki Bodrum kapalı pazar yerinde açıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazeteci yazar Özlem Gürses ile birlikte pazar tezgahlarını gezerek üreticilerle sohbet etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Bodrum TARKO Başkanı Cesur Öncel ve Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de eşlik etti.


Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet eden 80 üretici, Bodrum kapalı pazar yerinde açtıkları tezgahlarda, tarlalarında veya bahçelerinde ürettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturdu. Bodrum Belediyesi tarafından üreticiden herhangi bir ücret alınmamasının yanı sıra, kadın üreticileri daha fazla desteklemek adına 'kadın üretici kotası' da mevcut. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi'ne ait Bitez Ağaçlı Kafe'de ürün satışlarına başlayan, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin bir kısmı da üretici pazarında yerlerini aldı.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras üreticilere gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederken şunları söyledi;


"Bodrum'da turizm dışında farklı bir ekonomi oluşturmak istedik ve tarıma vurgu yaptık. Çünkü Bodrum'da turizmden önce tarım vardı. Belediye olarak öncelikle tarımsal hizmetler müdürlüğümüzü kurduk ve adımlar attık. Ardından da bir kooperatif kurulması için ön ayak olduk.Şimdi de üretici pazarlarımızın ilkini bugün açtık. Burada Bodrum'un bitki örtüsüne ait adaçayı, kekik, karabaş otu gibi aromatik ürünlerin yanında tamamen organik domates, salatalık, biber ve bir çok sebze meyveyi bulabilirsiniz. Üreticimize de halkımıza da hayırlı olsun."


Üretici pazarları bundan sonra her hafta Çarşamba günleri Bodrum'da, Cuma günleri Yalıkavak'ta, Cumartesi günleri de Ortakent'te kurulacak. İlerleyen günlerde sayının artırılması planlanıyor. - MUĞLA

Özlem Gürses, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da üretici pazarı açıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 00:58:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da üretici pazarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]