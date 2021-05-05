Bodrum'da üreticiden alınan sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da üreticiden aldığı sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bodrum Belediyesi, pazaryerlerinde tezgah açamayan sebze-meyve üreticilerinin mağdur olmamaları için ellerindeki ürünleri satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ortakent Mahallesi'ndeki iki dönüm arazide çilek üreticiliği yapan Fatma Ünal'ın tarlasında kalan 500 kilo çilek ile Çömlekçi ve Bahçeyakası'nda seralarda üretilen salatalık, domates, patlıcan gibi ürünler Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce satın alındı.

Alınan sebze ve meyveler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlilerince ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan yiyecek kolilerinin yanında teslim edilmeye başlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, yaptığı açıklamada, Belediye tarafından gerçekleştirilen hibe ve desteklerle sadece üreticiyi desteklemediklerini aynı zamanda vatandaşların evine ekmek götürmesini de sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Üretici Fatma Ünal da ürünlerinin Belediye tarafından alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.